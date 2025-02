【送料無料】ポケモンTVアニメ主題歌 BEST OF BEST OF BEST 1997-2023 完全生産限定盤 (Blu-ray盤)【2025の人気アイテム】

商品情報

メーカー名/販売業者名:ソニーミュージック

商品名:ポケモン TVアニメ主題歌 BEST OF BEST OF BEST 1997-2023 完全生産限定盤 Blu-ray盤

(8CD+Blu-ray+豪華パッケージ仕様)



1997年スタート時から現在までのアニポケ25年分、全OP&EDを一挙コンパイル! 世代を超えた全アニポケファンに向けた、マストバイの1枚に!

新オープニングテーマとして起用された、サトシ(CV:松本梨香)が歌う「めざせポケモンマスター -with my friends-」を含む、全79曲の楽曲を収録。



完全生産限定盤に付属する、Blu-rayおよびDVDの特典映像には、「めざせポケモンマスター -with my friends-」のオープニング映像含む、37曲分の「TVアニメ ノンクレジット映像集」が収録されています。



