『強力 磁気ネックレス ウルトラネオ (エボニー 黒)とイオントレーディング トルマリン?eリング ロング(緑)セット | 肩こりに スポーツ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月17日 17時 16分に出品され04月17日 17時 16分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在576件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

強力 磁気ネックレス ウルトラネオ (エボニー 黒)とイオントレーディング トルマリン?eリング ロング(緑)セット | 肩こりに スポーツ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 13.70 cm

奥行 : 20.00 cm

重量 : 330.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ 強力

磁気ネックレス

ウルトラネオ

(エボニー

黒)とイオントレーディング

トルマリン?eリング

ロング(緑)セット

|

肩こりに

スポーツ