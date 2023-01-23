『キック・アス2 7インチ アクションフィギュア シリーズ2/ヒットガール (アンマスクバージョン)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 13時 52分に出品され03月18日 13時 52分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在723件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。
|商品名
|キック・アス2 7インチ アクションフィギュア シリーズ2/ヒットガール (アンマスクバージョン)
|ブランド名
|ネカ(National Entertainment Collectibles Association)
|商品コメント
|サイズ：全高約16cm
製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0634482121269
商品コード
YS0000047439887973
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落札価格8526円
723 入札履歴
終了
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