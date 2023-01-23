『マンセラ ウード レモン ミント EDP SP 60ml MANCERA ユニセックス 香水 フレグランス【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 10時 02分に出品され04月23日 10時 02分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在18件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ユニセックス
キューバのフレッシュで甘いカクテルからインスピレーションを受けたフレグランス。
アロマティックな柑橘系ウッディフレグランス。
フレッシュな柑橘系のオープニングで、身に纏うと魅力的で心おどる香りです。
一度纏うとこの香りなしではいられないほど、魅惑的な香り。
トップノート：コリアンダー、ペッパー、マンダリン、レモン、アーモンド
ミドルノート：パチョリ、エジプティアンジャスミン、アガーウッド
ラストノート：レザー、アンバー、バニラ、ベチバー、ムスク
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落札価格8526円
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