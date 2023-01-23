『ベビーダン ベビーゲート マルチダン 黒【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 06時 58分に出品され03月18日 06時 58分に終了予定です。即決価格は8,525円に設定されています。現在400件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 バリアフリーで階段設置におすすめ。2枚のパネルを重ね合わせ幅を調整してください。 デンマークより正規輸入。老舗メーカーならではの高品質、安心安全なゲートです。強度がとても強く品質が高いのが特徴です。 スクリュー設置となります。（壁に穴が開きます。）設置場所の下地の強度の確認をお願いします。必ず木材に固定してください。石膏ボードのみの場所への取り付けは危険ですのでご遠慮ください。