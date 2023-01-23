『シチズン 腕時計 メンズ CITIZEN ゴールド【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 12時 47分に出品され03月18日 12時 47分に終了予定です。即決価格は8,520円に設定されています。現在562件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ビジネスにカジュアルに、様々なシーンにコーディネートできます。お求めやすい価格で多彩なラインアップをご用意いたしました。ファッションに合せて揃えてみてはいかがでしょう。シチズン製で品質も安心です。プレゼントやギフトにもおすすめ。



シチズン(CITIZEN)は、1918年に創立した日本の時計ブランドです。前身は尚工舎時計研究所。『市民に愛され市民に貢献する』をブランドコンセプトに発信されるプロダクトは世界中で愛用されています。フルラ(FURLA)やイランイラン(YLANG YLANG)など、世界中の人気ブランドにも製品を供給しています。



ブランド/商品名

シチズン(CITIZEN)腕時計(ゴールド)



仕様

状態：新品



クオーツ、5気圧防水、カレンダー(日付・曜日)



カラー：ゴールド(文字盤)、ゴールド(ベルト)



付属品：BOX、保証書、取扱説明書



保証期間：1年間



サイズ

ケース：H41×W41×D9mm(ラグ、リューズは除く)



重量：111g



腕周り：最大19.5cm、最小13cm



素材

ケース：ステンレス



ベルト：ステンレス