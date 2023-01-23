『SWANS (スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ルナ 女性向け LN-0067 BKBL ブラック×クリアブルー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 21時 49分に出品され03月25日 21時 49分に終了予定です。即決価格は8,520円に設定されています。現在568件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SWANS (スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ルナ 女性向け LN-0067 BKBL ブラック×クリアブルー



【商品説明】

・フレームカラー:ブラック×クリアブルー

・フレーム素材:ナイロン(プラスチック)

・レンズカラー:偏光アイスブルー

・レンズ素材:ポリカーボネート(プラスチック)

・原産国:日本



【サイズ】

高さ : 6.30 cm

横幅 : 8.40 cm

奥行 : 17.00 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



＋賞味（消費）期限につきまして＋

商品画像は見本でございます。

当店では、商品ごとに出荷が可能な賞味（消費）期限までの日数を定めており、定めた日数以上の未開封商品に限り出荷させて頂いております。

