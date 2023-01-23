『SWANS (スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ルナ 女性向け LN-0067 BKBL ブラック×クリアブルー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 21時 49分に出品され03月25日 21時 49分に終了予定です。即決価格は8,520円に設定されています。現在568件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SWANS (スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ルナ 女性向け LN-0067 BKBL ブラック×クリアブルー
【商品説明】
・フレームカラー:ブラック×クリアブルー
・フレーム素材:ナイロン(プラスチック)
・レンズカラー:偏光アイスブルー
・レンズ素材:ポリカーボネート(プラスチック)
・原産国:日本
【サイズ】
高さ : 6.30 cm
横幅 : 8.40 cm
奥行 : 17.00 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
＋賞味（消費）期限につきまして＋
商品画像は見本でございます。
当店では、商品ごとに出荷が可能な賞味（消費）期限までの日数を定めており、定めた日数以上の未開封商品に限り出荷させて頂いております。
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落札価格8520円
568 入札履歴
終了
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