『ベアリング スケボー スケートボード BSACBR88SWS Bones Bearings Bones Reds with Bearing Spacers，【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 10時 51分に出品され04月02日 10時 51分に終了予定です。即決価格は8,512円に設定されています。現在373件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ベアリング スケボー スケートボード 海外モデル 直輸入 BSACBR88SWS Bones Bearings Bones Reds with Bearing Spacers， Axle Washers & Bones Speed Cream

海外限定品を迅速輸入！5〜15営業日にて発送します。

型番：BSACBR88SWS

関連：ベアリング，スケボー，スケートボード，海外モデル，直輸入