『ペットカート 小型犬 中型犬 軽量折りたたみ おしゃれ 移動 旅行 携帯しやすい ペット用 耐久性 多頭 折りたたみ 4輪（低い 猫 おでかけ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 20時 01分に出品され03月29日 20時 01分に終了予定です。即決価格は8,512円に設定されています。現在535件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品情報：
サイズ：53*25*48cm（ハンドルの高さ：48-82cm）
素材：カバー：デニム
フレーム：スチール
タイヤ：EVA
重量：3.4kg
耐荷重：12.5kg
カラー：ブラック、ブルー
適用対象：中小型犬 猫
適用シーン：獣医 動物病院 通院 介護 家 お出かけ 旅行 散歩 通院 休憩 贈り物 飼育 プレゼント ギフト 観察 ペット 初心者 経験者 春 夏 秋 冬 四季通用 シーズン
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落札価格8512円
535 入札履歴
終了
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