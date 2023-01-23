『iBasingo 1.4L 超軽量 チタンやかん ティーポット 直火可 アウトドアケトル キャンプ食器 ピクニック ケトルクッカー調理器具【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 11時 46分に出品され03月11日 11時 46分に終了予定です。即決価格は8,512円に設定されています。現在262件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

iBasingo 1.4L 超軽量 チタンやかん ティーポット 直火可 アウトドアケトル キャンプ食器 ピクニック ケトルクッカー調理器具



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 14.70 cm

横幅 : 17.00 cm

奥行 : 17.60 cm

重量 : 320.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。