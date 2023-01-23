『RSR ダウンサス スプリング RS★R DOWN フロントのみ デックス M411F 20/11〜 T515WF【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月12日 03時 10分に出品され04月12日 03時 10分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
操舵性を左右するサスペンション スプリング。それはたった1本の鉄の棒。
その高品質素材をコイリングするにも販売実績No.1を誇る生産経験と開発スピードが凝縮されています。
シンプルな素材だからこそ、ローダウンフォルムと乗り心地、その他耐久性などノウハウが必要となります。
メーカー：スバル
適合車種：デックス
型式：M411F
駆動方式：4WD
排気量：1300 NA
年式：20/11〜
備考グレード等：1.3i-S
シリーズ：RSR DOWN
セット内容：フロントのみ
ダウン量(mm)
フロント：35〜30
リア：-
バネレート(kg/mm)
フロント：3.92
リア：-
メーカー品番：T515WF
RSR ダウンサス スプリング RS★R DOWN リアのみ フィット GE7 19/10〜 H275DR
¥ 8509
RSR ダウンサス スプリング RS★R DOWN フロントのみ ストリーム RN9 18/7〜 H706WF
¥ 8509
RSR ダウンサス スプリング RS★R DOWN フロントのみ ストリーム RN8 21/6〜 H706WF
¥ 8509
RSR ダウンサス スプリング RS★R DOWN フロントのみ ストリーム RN6 18/7〜 H706WF
¥ 8509
RSR ダウンサス スプリング RS★RDOWN リアのみ ノート E12 24/9〜 N400WR
¥ 8509
RSR ダウンサス スプリング RS★RSUPERDOWN フロントのみ キューブ BNZ11 14/10〜20/10 N606SF ※車検不適合
¥ 8509
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¥ 8509
RSR ダウンサス スプリング RS★R DOWN リアのみ SX4 YA11S 18/7〜 S300DR
¥ 8509
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¥ 8509
タナベ tanabe SUSTEC PRO210 (サステックプロ210) 直巻きスプリング ID65 4k 210mm 車高調に (P65/4K210)
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RSR スーパーダウンサス リアのみ カローラツーリング ZRE212W R1/10〜R4/9 T580SR
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RSR スーパーダウンサス リアのみ カローラスポーツ ZWE213H R2/6〜 T580SR
¥ 8509
RSR スーパーダウンサス リアのみ カローラスポーツ ZWE211H H30/6〜R2/5 T580SR
¥ 8509
RSR スーパーダウンサス リアのみ カローラスポーツ ZWE211H H30/6〜R2/5 T580SR
¥ 8509
RSR スーパーダウンサス リアのみ カローラスポーツ NRE210H H30/6〜 T580SR
¥ 8509
落札価格8509円
780 入札履歴
終了
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