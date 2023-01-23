『RSR ダウンサス スプリング RS★R DOWN フロントのみ デックス M411F 20/11〜 T515WF【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月12日 03時 10分に出品され04月12日 03時 10分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 操舵性を左右するサスペンション スプリング。それはたった1本の鉄の棒。

その高品質素材をコイリングするにも販売実績No.1を誇る生産経験と開発スピードが凝縮されています。

シンプルな素材だからこそ、ローダウンフォルムと乗り心地、その他耐久性などノウハウが必要となります。



メーカー：スバル

適合車種：デックス

型式：M411F

駆動方式：4WD

排気量：1300 NA

年式：20/11〜

備考グレード等：1.3i-S



シリーズ：RSR DOWN

セット内容：フロントのみ

ダウン量(mm)

フロント：35〜30

リア：-

バネレート(kg/mm)

フロント：3.92

リア：-

メーカー品番：T515WF

カテゴリ 車、バイク、自転車

自動車

足回り、サスペンション タグ RSR

ダウンサス

スプリング

RS★R

DOWN

フロントのみ

デックス

M411F

20/11〜

T515WF