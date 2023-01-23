『CRF250L リアキャリア スチール製 最大積載量5kg KIJIMA（キジマ）【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 18時 40分に出品され03月14日 18時 40分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在330件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【適合車種】CRF250L 【商品説明】容量：最大積載量5kg。 ※ノーマル荷掛ボルト使用不可 荷台サイズ：幅260×縦260mm
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落札価格8509円
330 入札履歴
終了
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