『スポーツ栄養補助食品 ワカサプリ 大豆プロテイン 600g【お歳暮】』はヤフオクでから04月07日 07時 44分に出品され04月07日 07時 44分に終了予定です。即決価格は8,507円に設定されています。現在815件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ワカサプリ 大豆プロテイン 600g



【商品説明】

・内容量:600g

・原産国:日本

・商品サイズ (幅×奥行×高さ) :15 x 5.5 x22cm



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 18.50 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。