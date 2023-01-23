『【発送3営業日】セイコー SEIKO クオーツ レディース 腕時計 SUR721P1 ネイビー ネイビー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 20時 37分に出品され03月14日 20時 37分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在865件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ：(約)H27×W27×D7mm(ラグ、リューズは除く)、重さ(約)50ｇ、腕周り最大(約)17.5cm、最小(約)12cm

素材：ステンレス(ケース)、ステンレス(ベルト)

仕様：クオーツ、日常生活防水、日付カレンダー、カラー：ネイビー(文字盤)、シルバー（ベルト）

付属品：専用BOX、保証書、取扱説明書

保証期間：1年間

カテゴリ ファッション

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