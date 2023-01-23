『ナカイ 股関節サポート バランサーバンド M【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 00時 33分に出品され04月14日 00時 33分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在757件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ナカイ 股関節サポート バランサーバンド M



【商品説明】

・Mサイズ：ヒップ 80cm〜90cm

・カラー：ベージュ

・日本製

・本体：ポリエステル(短繊維)64％・55番ゴム(164本使用)



【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 19.50 cm

奥行 : 27.80 cm

重量 : 170.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。