クリフメイヤー クライミングジョガーパンツ メンズ LARGE ブラック【お歳暮】

商品情報

【商品名】

クリフメイヤー クライミングジョガーパンツ メンズ LARGE ブラック



【商品説明】

・SIZE：L ウエスト：86cm 股上：28cm わたり幅：34.5cm 股下：67cm 裾幅：12.5cm

・SIZE：M ウエスト：82cm 股上：27.5cm わたり幅：31.5cm 股下：66cm 裾幅：12cm

・SIZE：S ウエスト：77cm 股上：27cm わたり幅：31cm 股下：63cm 裾幅：11cm

・SIZE：XL ウエスト：90cm 股上：28.5cm わたり幅：35cm 股下：69cm 裾幅：12.5cm

・[生産国]: ラオス

・[素材]: 本体（綿 97% ポリウレタン 3%）別布（ポリエステル 65% 綿 35%）

・素材構成: 97% 綿， 3% ポリウレタン



【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 29.60 cm

奥行 : 36.60 cm

重量 : 590.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。