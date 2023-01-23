『クリフメイヤー クライミングジョガーパンツ メンズ LARGE ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 23時 39分に出品され03月30日 23時 39分に終了予定です。即決価格は8,502円に設定されています。現在944件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
クリフメイヤー クライミングジョガーパンツ メンズ LARGE ブラック
【商品説明】
・SIZE：L ウエスト：86cm 股上：28cm わたり幅：34.5cm 股下：67cm 裾幅：12.5cm
・SIZE：M ウエスト：82cm 股上：27.5cm わたり幅：31.5cm 股下：66cm 裾幅：12cm
・SIZE：S ウエスト：77cm 股上：27cm わたり幅：31cm 股下：63cm 裾幅：11cm
・SIZE：XL ウエスト：90cm 股上：28.5cm わたり幅：35cm 股下：69cm 裾幅：12.5cm
・[生産国]: ラオス
・[素材]: 本体（綿 97% ポリウレタン 3%）別布（ポリエステル 65% 綿 35%）
・素材構成: 97% 綿， 3% ポリウレタン
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 29.60 cm
奥行 : 36.60 cm
重量 : 590.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8502円
944 入札履歴
終了
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