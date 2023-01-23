『ミズノ(MIZUNO) 女性用 フィットネス水着 STROKE ONE ウイメンズオールインワン N2JGA304【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 02時 49分に出品され03月29日 02時 49分に終了予定です。即決価格は8,501円に設定されています。現在290件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
スタイル
STROKE ONE
レディスオールインワン
ピースバック
股下22.0cm(Mサイズ)
吊り式カップ付
中国製
特 徴
ショールを肩からかけているようなデザイン
ゴージャスな気分でプールに行こう
華やかなショールを身にまとったようなデザイン
背中にも柄が入ってバックスタイルも美しい
ストローク時の肩甲骨を動かしやすいバックスタイル形状
撥水剤のプリントにより、水に入ると柄が浮かび上がります
はずれにくいミズノ独自のカップフック形状
材 質
ポリエステル84%・ポリウレタン16%
カラー
91 ブラックxサックス
95 ブラックxオレンジ
mi/lf/2023ss/230114
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落札価格8501円
290 入札履歴
終了
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