『ミズノ(MIZUNO) 女性用 フィットネス水着 STROKE ONE ウイメンズオールインワン N2JGA304【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 02時 49分に出品され03月29日 02時 49分に終了予定です。即決価格は8,501円に設定されています。現在290件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 スタイル

STROKE ONE

レディスオールインワン

ピースバック

股下22.0cm(Mサイズ)

吊り式カップ付

中国製

特 徴

ショールを肩からかけているようなデザイン

ゴージャスな気分でプールに行こう

華やかなショールを身にまとったようなデザイン

背中にも柄が入ってバックスタイルも美しい

ストローク時の肩甲骨を動かしやすいバックスタイル形状

撥水剤のプリントにより、水に入ると柄が浮かび上がります

はずれにくいミズノ独自のカップフック形状

材 質

ポリエステル84%・ポリウレタン16%

カラー

91 ブラックxサックス

95 ブラックxオレンジ

mi/lf/2023ss/230114