『KATO Nゲージ EF81 トワイライトエクスプレス色 3066-2 鉄道模型 電気機関車【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 15時 31分に出品され03月27日 15時 31分に終了予定です。即決価格は8,498円に設定されています。現在898件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他鉄道模型
【商品名】
KATO Nゲージ EF81 トワイライトエクスプレス色 3066-2 鉄道模型 電気機関車
【商品説明】
・JR西日本商品化許諾済
・対象性別 :男の子
【サイズ】
高さ : 2.60 cm
横幅 : 4.20 cm
奥行 : 18.80 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8498円
898 入札履歴
終了
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