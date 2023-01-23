『KATO Nゲージ EF81 トワイライトエクスプレス色 3066-2 鉄道模型 電気機関車【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 15時 31分に出品され03月27日 15時 31分に終了予定です。即決価格は8,498円に設定されています。現在898件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 その他鉄道模型

【商品名】

KATO Nゲージ EF81 トワイライトエクスプレス色 3066-2 鉄道模型 電気機関車



【商品説明】

・JR西日本商品化許諾済

・対象性別 :男の子



【サイズ】

高さ : 2.60 cm

横幅 : 4.20 cm

奥行 : 18.80 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。