『ＰＥＴＺＬ(ペツル) P50A レスキュー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 08時 32分に出品され04月09日 08時 32分に終了予定です。即決価格は8,497円に設定されています。現在816件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ＰＥＴＺＬ(ペツル) P50A レスキュー



【商品説明】

・ロープの直径：7 - 13 mm

・効率：95 %

・滑車：38 mm

・運用荷重：4kN x 2 = 8kN，破断荷重：18kN x 2 = 36kN

・重量：185 g



【サイズ】

高さ : 3.70 cm

横幅 : 8.90 cm

奥行 : 13.70 cm

重量 : 230.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。