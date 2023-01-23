『ＰＥＴＺＬ(ペツル) P50A レスキュー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 08時 32分に出品され04月09日 08時 32分に終了予定です。即決価格は8,497円に設定されています。現在816件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ＰＥＴＺＬ(ペツル) P50A レスキュー
【商品説明】
・ロープの直径：7 - 13 mm
・効率：95 %
・滑車：38 mm
・運用荷重：4kN x 2 = 8kN，破断荷重：18kN x 2 = 36kN
・重量：185 g
【サイズ】
高さ : 3.70 cm
横幅 : 8.90 cm
奥行 : 13.70 cm
重量 : 230.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8497円
816 入札履歴
終了
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