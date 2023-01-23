『対応修理交換用NEC LaVie LL750/B液晶パネル【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 06時 59分に出品され03月18日 06時 59分に終了予定です。即決価格は8,497円に設定されています。現在346件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 液晶パネルは互換品を配送する場合、ブランドが異なる場合がございますので、予めご了承ください。希望型番があれば問い合わせお願いいたします。一部の液晶は光沢とノングレアの二種類が御座います。ご希望がある場合は必ず注文の時教えてください。注文からご購入確認後、商品を発送いたします。