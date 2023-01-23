『療法食 ロイヤルカナン キャットフード 消化器サポート(可溶性繊維) チキン風味 4kg【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 10時 07分に出品され03月13日 10時 07分に終了予定です。即決価格は8,489円に設定されています。現在35件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
療法食 ロイヤルカナン キャットフード 消化器サポート(可溶性繊維) チキン風味 4kg
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 16.00 cm
横幅 : 28.40 cm
奥行 : 33.00 cm
重量 : 4.05 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8489円
35 入札履歴
終了
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