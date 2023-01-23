『バック紙 背景紙 スーパーヒーロー 街並み アニメ 漫画 壁紙 スタジオ写真 撮影小道具 写真撮影 ウォールペーパー 誕生日 イベント パー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 01時 34分に出品され04月19日 01時 34分に終了予定です。即決価格は8,477円に設定されています。現在24件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バック紙 背景紙 スーパーヒーロー 街並み アニメ 漫画 壁紙 スタジオ写真 撮影小道具 写真撮影 ウォールペーパー 誕生日 イベント パー



【商品説明】

・カラー：カラー18

・サイズ：ポリエステル300×200cm

・バリエーションに富んだ背景は、被写体を引き立たせます！

・小さいお子様の写真撮影の背景ウォールシートとして活用できます。

・誕生日を彩るルームデコレーションとして。



【サイズ】

高さ : 5.50 cm

横幅 : 31.70 cm

奥行 : 35.70 cm

重量 : 920.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。