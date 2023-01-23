『ゾンビ ハロウィン お化け 肝試し 心霊スポット 子供用 コスプレ衣装 M 並行輸入【お歳暮】』はヤフオクでから05月12日 08時 03分に出品され05月12日 08時 03分に終了予定です。即決価格は8,473円に設定されています。現在638件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ・ M 8-10 8789M

・ゾンビ ハロウィン お化け 肝試し 心霊スポット 子供用 コスチューム

・シャツ、パンツ、ボディパーツ、グローブ、ウィッグつきマスクが含まれます。

・ハロウィンの衣装として、ゴスロリ、ゴシックロリータの衣装として、幽霊、悪魔・ゾンビ・お化け・ドラキュラ・吸血鬼などの恐怖系衣装

・M約115-130cm 約33kg迄