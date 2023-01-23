『Ｎｅｗ Ｓｏｕｎｄｓ ｉｎ Ｂｒａｓｓ ＮＳＢ復刻版 ユア・ソング（吹奏楽ポピュラ曲パーツ ／4947817283584)【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 14時 01分に出品され03月25日 14時 01分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在239件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
関連words：(株)ヤマハミュージックメディア／エルトン・ジョンの名曲中の名曲！
※本商品の価格は予定価格です。
発売時に予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
商品情報
楽器:吹奏楽
商品の説明
「ユア・ソング(僕の歌は君の歌)」は1970年にリリースされたエルトン・ジョンの2ndアルバム『Elton John』のオープニング飾る大ヒットしたバラードで、2019年8月23日公開の彼の半生を描いた『ロケットマン』でも欠かせな
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落札価格8470円
239 入札履歴
終了
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