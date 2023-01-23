近世演劇の享受と出版 / 大橋正叔 〔本〕【2024年最新】

商品情報

発売日:2019年12月 / ジャンル:文芸 / フォーマット:本 / 出版社:八木書店 / 発売国:日本 / ISBN:9784840697699 / アーティストキーワード:大橋正叔



内容詳細:新たな検証による従前説の訂正を迫る「浄瑠璃史における貞享二年」や近世文学・演劇についての文学史的な視座からの刺激的な論文を収録。加えて稀覯な資料を翻刻にて紹介。目次:第１部 浄瑠璃の享受（浄瑠璃芸論の問題―段物集の序跋をめぐって/ 浄瑠璃史における貞享二年/ 元禄の上方浄瑠璃界/ 合作浄瑠璃の時代/ 『国性爺合戦』と鄭成功/ 歌舞伎・浄瑠璃界と西鶴/ 『甲陽軍鑑今様姿』と「甲陽軍記今様姿」/ 芝居と稲荷大明神）/ 第２部 浄瑠璃本の出版（竹本一流懐中本について/ 謡本「曾根崎心中道行」二葉について/ 『好色橋弁慶』について/ 中・・・