マツケンサンバ 衣装 スパーク着流し 着物 キラキラ着流し ゴールド衣装 コスチューム【コストコ お買い得】

商品情報

着物 キラキラ着流し ゴールド衣装 スパーク着流し コスチューム



【セット内容】

着流し×１、帯×１

※かつら、雪駄、足袋は商品に含まれません。

【サイズ】

胴回り：約70〜115cm

身長：160cm〜180cm対応



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