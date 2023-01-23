『SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス エアレス リーフ フィット クリアレンズ モデル AMZ-SALF-0112 MBK マットブ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 12時 36分に出品され03月14日 12時 36分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在609件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス エアレス リーフ フィット クリアレンズ モデル AMZ-SALF-0112 MBK マットブラック/クリア(両面マルチ) 夜間使用可能
【商品説明】
・サイズ：高さ3.7? 横幅14.2?、重さ：16g
・フレームカラー：マットブラック、レンズカラー：クリア（両面マルチ）
・付属品：セミハードケース、取扱説明書
・可視光線透過率：96%（曇天～夜間使用可能）
・紫外線透過率：0.1%以下（UVカット率99.9%以上）
【サイズ】
高さ : 5.80 cm
横幅 : 7.60 cm
奥行 : 16.80 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ナイキ スポーツサングラス Nike WINDSHIELD AF ウィンドシールド サングラス dc2903 012 [ メンズ 標準 ] [ レディース 大きめ Lサイズ ]
¥ 8470
Julbo APPAREL メンズ US サイズ: One Size カラー: パープル 並行輸入品
¥ 8470
Julbo APPAREL メンズ US サイズ: One Size カラー: パープル 並行輸入品
¥ 8470
SWANS (スワンズ) 日本製 サングラス ER イーアール AMZ-ER5-0065 CBR クリアブラウン / 偏光フォクシーブラウン
¥ 8469
[スワンズ] 日本製 スポーツ サングラス イーノックス エイト E-NOX EIGHT8 (マラソン ランニング 陸上競技 ボールスポーツ サイクリ
¥ 8469
スワンズ サングラス DF パスウェイ 偏光レンズモデル PW-0053 MBK マットブラック×マットブラック
¥ 8467
スワンズ サングラス ルナ 偏光レンズ モデル LN-0053 BK/PR ブラック×クリアパープル
¥ 8465
スワンズ サングラス ルナ 偏光レンズ モデル LN-0053 BK/PR ブラック×クリアパープル
¥ 8465
CARVE(カーブ) HOMELAND Matt Honey/Green Polarized
¥ 8464
[がまかつ] 偏光サングラス
¥ 8464
RUDY PROJECT(ルディプロジェクト) マヤ SUF フレーム03カラー 03FP180087WWW
¥ 8464
SWANSスワンズ スポーツ 偏光 サングラス ウォーリアー7 WA7-3167 BK ブラック フィッシング
¥ 8463
SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス ソウ2 ミラーレンズモデル SOU2-0702 LG ライムグリーン×ブラック/シルバーミラー
¥ 8462
ダイワ(Daiwa) 釣り 偏光 サングラス クリップ 変色調光偏光クリップ DQ-4012H M ライトグレー/グレー 886031
¥ 8462
[ポラロイド] サングラス 4098/S レディース B3V 58
¥ 8461
BUNNY WALK(バニーウォーク) 偏光サングラス BW-024 BW-0241F フロストグレー&ブラック SMOKE
¥ 8461
SWANS(スワンズ) 日本製 サングラス スペアレンズ ライオンシン用 交換レンズ L-LI_SIN-0066_CSK 0066 調光クリ
¥ 8460
RUDY PROJECT(ルディプロジェクト) 調光レンズ ロードバイク スポーツサングラス サイクリング 自転車 スペアパーツ 交換レンズ
¥ 8460
落札価格8470円
609 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！