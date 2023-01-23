『ヒップシート DaG5 ダグファイブ ショルダーバッグ 抱っこ紐 テラスベビー TeLasbaby 折り畳めるヒップシート 抱っこひも【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 05時 29分に出品され03月27日 05時 29分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ショルダーバッグとヒップシートキャリーがひとつに。抱っこしていないときもそのままワンショルダーとして。パパにも最適。
商品名：foldable HIPSEAT DaG5
ブランド：Telasbaby
カラー：Black、Navy、Olive、Pink
材質：座部：ポリエステル100％、ウエストベルト：ポリエステル65％・綿35％、バッグ表：ポリエステル65％・綿35％、バッグ裏：ポリエステル100％、背あて部(メッシュ生地)：ポリエステル100％
重量：725g
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落札価格8470円
326 入札履歴
終了
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