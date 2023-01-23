『ヒップシート DaG5 ダグファイブ ショルダーバッグ 抱っこ紐 テラスベビー TeLasbaby 折り畳めるヒップシート 抱っこひも【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 05時 29分に出品され03月27日 05時 29分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ショルダーバッグとヒップシートキャリーがひとつに。抱っこしていないときもそのままワンショルダーとして。パパにも最適。



商品名：foldable HIPSEAT DaG5

ブランド：Telasbaby

カラー：Black、Navy、Olive、Pink

材質：座部：ポリエステル100％、ウエストベルト：ポリエステル65％・綿35％、バッグ表：ポリエステル65％・綿35％、バッグ裏：ポリエステル100％、背あて部(メッシュ生地)：ポリエステル100％

重量：725g



関連キーワード：折り畳める 折りたためる ベビーキャリー ヒップシートキャリー ベビーキャリア ヒップシートキャリア ダッグ ジャナ・ジャパン ジャナジャパン 散歩 お出かけ 新生児 乳幼児 赤ちゃん 赤ん坊 幼稚園児 キッズ 育児 育児用品 ママ用品 主婦 母 ママ マザー ママバッグ ママグッズ マザーバッグ マザーズバッグ 出産準備 出産祝い ギフト プレゼント 母の日 父の日 新生活 引っ越し祝い 新築祝い 結婚祝い 引き出物 バレンタインデー ホワイトデー クリスマス Xmas お正月 贈り物 敬老の日 誕生日プレゼント 女性 男性 お返し 想いを繋ぐ百貨店【TSUNAGU】

カテゴリ ベビー、キッズ、マタニティ

抱っこ紐、おんぶ紐 タグ ヒップシート

DaG5

ダグファイブ

ショルダーバッグ

抱っこ紐

テラスベビー

TeLasbaby

折り畳めるヒップシート

抱っこひも