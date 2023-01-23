『ゴクスペ(Gokuspe) Gokuevolution(ゴクエボリューション) テンヤタチウオ 豊後スペシャル 180【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 11時 03分に出品され04月02日 11時 03分に終了予定です。即決価格は8,459円に設定されています。現在229件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 品番:豊後SP 180

全長:180cm

仕舞寸法:122cm継数:2

自重:182g

錘負荷:40~80号

部門名: ユニセックス・ユース