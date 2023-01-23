UGEARS ユーギアーズ アンバーボックス 3D木製パズル 木製モデルキット 大人とティーン用 - アンバー付き専用ボックス 誕生日やクリ【2025年度カレンダ】

商品情報

【商品名】

UGEARS ユーギアーズ アンバーボックス 3D木製パズル 木製モデルキット 大人とティーン用 - アンバー付き専用ボックス 誕生日やクリ



【商品説明】

・??スタイリッシュな溝付きエッジ: 3Dメカニカルアンバーボックスパズルは、お子様の寝室、プレイルーム、書斎エリアでの展示にも最適です。 安全でプレミアム品質の素材で作られ、端に溝があるので子供にも大人にも安全です。 お子様の脳を鋭くするのにも役立ちます。

・??パズル好きへの理想的なギフト: 誕生日プレゼント、クリスマス、新年のプレゼントなど、あらゆる機会に最適なギフトです。 特にこのようなタイプのパズルのファンには最適です。 一人でもグループでも楽しいアクティビティで、誕生日や休日でもあらゆる年齢の方へのプレゼントにも最適です。

・??リアルな滑らかなデザイン: 個々の形と折り曲げ可能なパズル



【サイズ】

高さ : 3.40 cm

横幅 : 17.20 cm

奥行 : 37.69 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。