『UGEARS ユーギアーズ アンバーボックス 3D木製パズル 木製モデルキット 大人とティーン用 - アンバー付き専用ボックス 誕生日やクリ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 22時 49分に出品され03月31日 22時 49分に終了予定です。即決価格は8,459円に設定されています。現在352件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
UGEARS ユーギアーズ アンバーボックス 3D木製パズル 木製モデルキット 大人とティーン用 - アンバー付き専用ボックス 誕生日やクリ
【商品説明】
・??スタイリッシュな溝付きエッジ: 3Dメカニカルアンバーボックスパズルは、お子様の寝室、プレイルーム、書斎エリアでの展示にも最適です。 安全でプレミアム品質の素材で作られ、端に溝があるので子供にも大人にも安全です。 お子様の脳を鋭くするのにも役立ちます。
・??パズル好きへの理想的なギフト: 誕生日プレゼント、クリスマス、新年のプレゼントなど、あらゆる機会に最適なギフトです。 特にこのようなタイプのパズルのファンには最適です。 一人でもグループでも楽しいアクティビティで、誕生日や休日でもあらゆる年齢の方へのプレゼントにも最適です。
・??リアルな滑らかなデザイン: 個々の形と折り曲げ可能なパズル
【サイズ】
高さ : 3.40 cm
横幅 : 17.20 cm
奥行 : 37.69 cm
重量 : 640.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8459円
352 入札履歴
終了
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