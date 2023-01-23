『男性用カーディガン看護・介護・事務服 日本製 抗ピル（毛玉防止加工）メンズカーディガン 選べる7色(3L， サックス)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 18時 03分に出品され05月05日 18時 03分に終了予定です。即決価格は8,457円に設定されています。現在862件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「株式会社アメイジングラボ」より引用"



【商品名】

男性用カーディガン看護・介護・事務服 日本製 抗ピル（毛玉防止加工）メンズカーディガン 選べる7色(3L， サックス)



【商品説明】

・カラー：濃紺、ブラック、ネイビー、グレー、杢グレー、ホワイト、サックス

・品質：アクリル70％、ウール30％、14ゲージゴム編み

・抗ピル加工（毛玉防止）、静電気防止、家庭洗濯（弱）可能

・素材構成: 70% アクリル， 30% ウール



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ 男性用カーディガン看護・介護・事務服

日本製

抗ピル（毛玉防止加工）メンズカーディガン

選べる7色(3L，

サックス)