『男性用カーディガン看護・介護・事務服 日本製 抗ピル（毛玉防止加工）メンズカーディガン 選べる7色(3L， サックス)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 18時 03分に出品され05月05日 18時 03分に終了予定です。即決価格は8,457円に設定されています。現在862件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「株式会社アメイジングラボ」より引用"
【商品名】
男性用カーディガン看護・介護・事務服 日本製 抗ピル（毛玉防止加工）メンズカーディガン 選べる7色(3L， サックス)
【商品説明】
・カラー：濃紺、ブラック、ネイビー、グレー、杢グレー、ホワイト、サックス
・品質：アクリル70％、ウール30％、14ゲージゴム編み
・抗ピル加工（毛玉防止）、静電気防止、家庭洗濯（弱）可能
・素材構成: 70% アクリル， 30% ウール
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8457円
862 入札履歴
終了
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