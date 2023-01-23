『エックスガール リュック MILLS LOGO ADVENTURE DAYPACK 105215053002 レッド【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 09時 00分に出品され04月01日 09時 00分に終了予定です。即決価格は8,454円に設定されています。現在179件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エックスガール リュック MILLS LOGO ADVENTURE DAYPACK 105215053002 レッド
【商品説明】
・タテ42cmxヨコ31cmxマチ13cm
・ペンホルダー付き
・ポケットの数:4(外側3/内側1)
・メイン素材: 100% ポリエステル
・留め具の種類: ファスナー
・表地: 合繊
・重量:410g
【サイズ】
高さ : 6.80 cm
横幅 : 34.80 cm
奥行 : 44.60 cm
重量 : 440.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【食品等の賞味期限について】
※当店の食品/飲料/ペットフード画像は、サンプルの為、実際には賞味期限内の商品を発送しておりますのでご安心ください。
【サイズ/色について】
サイズ/色の選択が有る場合、
お手数ですが、購入と同時に、問合せにご指示ください。
※販売状況により、在庫反映が遅れる場合が有ります。
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落札価格8454円
179 入札履歴
終了
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