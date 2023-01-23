『ホーロー ホワイトボード(無地)H456【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 08時 59分に出品され03月14日 08時 59分に終了予定です。即決価格は8,448円に設定されています。現在214件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ホーロー ホワイトボード(無地)H456



【商品説明】

・外寸 :450×600mm

・製品重量:2.46kg



【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 46.60 cm

奥行 : 61.00 cm

重量 : 2.82 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。