Koss Porta Pro 有線 限定版 リズム ベージュ オンイヤーヘッドホン インラインマイク 音量調節 タッチリモコン ハードキャリ【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

Koss Porta Pro 有線 限定版 リズム ベージュ オンイヤーヘッドホン インラインマイク 音量調節 タッチリモコン ハードキャリ



【商品説明】

・コスの音 - ニューカラーウェイ、ポルタプロと同じクラシックなサウンド、素晴らしいレトロルック。

・完璧な携帯性 - Porta Pro限定版には、簡単に持ち運べるブランドのハードシェルケースが付属します。

・折りたたみ可能なデザイン ? 究極のポータブル



【サイズ】

高さ : 7.90 cm

横幅 : 16.21 cm

奥行 : 19.00 cm

重量 : 460.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



【食品等の賞味期限について】

※当店の食品/飲料/ペットフード画像は、サンプルの為、実際には賞味期限内の商品を発送しておりますのでご安心ください。



【サイズ/色について】

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