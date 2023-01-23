『Koss Porta Pro 有線 限定版 リズム ベージュ オンイヤーヘッドホン インラインマイク 音量調節 タッチリモコン ハードキャリ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 01時 59分に出品され03月28日 01時 59分に終了予定です。即決価格は8,434円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Koss Porta Pro 有線 限定版 リズム ベージュ オンイヤーヘッドホン インラインマイク 音量調節 タッチリモコン ハードキャリ
【商品説明】
・コスの音 - ニューカラーウェイ、ポルタプロと同じクラシックなサウンド、素晴らしいレトロルック。
・完璧な携帯性 - Porta Pro限定版には、簡単に持ち運べるブランドのハードシェルケースが付属します。
・折りたたみ可能なデザイン ? 究極のポータブル
【サイズ】
高さ : 7.90 cm
横幅 : 16.21 cm
奥行 : 19.00 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【食品等の賞味期限について】
※当店の食品/飲料/ペットフード画像は、サンプルの為、実際には賞味期限内の商品を発送しておりますのでご安心ください。
【サイズ/色について】
サイズ/色の選択が有る場合、
お手数ですが、購入と同時に、問合せにご指示ください。
※販売状況により、在庫反映が遅れる場合が有ります。
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落札価格8434円
69 入札履歴
終了
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