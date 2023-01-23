『パナソニック 浴槽台 ユクリア 軽量レギュラー1220(PN-L11820D オレンジ)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 05時 09分に出品され03月29日 05時 09分に終了予定です。即決価格は8,431円に設定されています。現在451件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品カテゴリ エクセレントショップ シニアサポート・介護 ダイエット、健康 介護用品 入浴用品 その他入浴用品

JANコード/ISBNコード 4549077812261

商品コード 5979879