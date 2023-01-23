『TOURBONキャンバス ゴルフクラブ トラベルケース 軽量キャリー バッグ - メンズ レディース (ブラック)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 15時 49分に出品され04月17日 15時 49分に終了予定です。即決価格は8,428円に設定されています。現在863件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TOURBONキャンバス ゴルフクラブ トラベルケース 軽量キャリー バッグ - メンズ レディース (ブラック)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 22.40 cm
奥行 : 28.20 cm
重量 : 750.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8428円
863 入札履歴
終了
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