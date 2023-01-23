『WWPパブリケイション 現用 ロシア/ソビエト Su-22M4/UM3Kフィッター戦闘爆撃機 写真資料集 B025【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 16時 01分に出品され03月20日 16時 01分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在517件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報



商品によっては、

優良配送が承れない可能性があります。



お急ぎの場合は、

注文前にお問合せください。



注文確定後のキャンセルは、

送料をご負担していただく可能性があります。

ご了承ください。



お急ぎの場合は、

お手数ですが、

納期をお問合せください。



注文確定後のキャンセルは、

送料をご負担していただく可能性があります。

ご了承ください。



高さ : 1.10 cm



横幅 : 22.60 cm



奥行 : 23.90 cm



重量 : 700.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



セラーコード：8087509862

・テキスト：英語

・優れた兵器搭載能力と航続距離で長らく旧東側諸国の主力爆撃を担ったSu-22M4を徹底取材

・写真資料本

・掲載写真:800枚以上の写



