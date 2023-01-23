『エドクルーガー ファッション雑貨 65409 ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 09時 00分に出品され03月17日 09時 00分に終了予定です。即決価格は8,421円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エドクルーガー ファッション雑貨 65409 ブラック
【商品説明】
・ソール素材または裏地: ナイロン
・タテ28cmxヨコ38cmxマチ8cmx持ち手の高さ9.5cm
・メイン素材: 表地: ナイロン/裏地:ナイロン
・原産国:日本
・留め具の種類: ジッパー
・表地: ナイロン
・表地: ナイロン/裏地:ナイロン
【サイズ】
高さ : 6.80 cm
横幅 : 39.80 cm
奥行 : 42.20 cm
重量 : 920.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8421円
124 入札履歴
終了
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