『Lee（ リー ） イタリアンレザー ラウンドファスナー 長財布 0520232 チョコ choco long wallet ロング ウォレ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 03時 46分に出品され03月11日 03時 46分に終了予定です。即決価格は8,418円に設定されています。現在833件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Lee（ リー ） イタリアンレザー ラウンドファスナー 長財布 0520232 チョコ choco long wallet ロング ウォレ



【商品説明】

・サイズ：約 W 19 × H 9 × D 2.5 cm

・生産国：中国

・留め具の種類: ファスナー

・素材：牛革



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 11.80 cm

奥行 : 22.20 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ Lee（

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