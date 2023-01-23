『日本アンテナ 屋外用 薄型UHFアンテナ 地上デジタル放送/強電界・中電界地区向け/水平偏波専用/20素子相当 ベージュ UDF90C【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 05時 03分に出品され03月31日 05時 03分に終了予定です。即決価格は8,417円に設定されています。現在605件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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【商品名】
日本アンテナ 屋外用 薄型UHFアンテナ [地上デジタル放送/強電界・中電界地区向け/水平偏波専用/20素子相当] ベージュ UDF90C
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落札価格8417円
605 入札履歴
終了
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