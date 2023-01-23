『スポルス スニーカー 撥水 本革 幅広 外反母趾 ファスナー付 22~24.5cm レディース SP0212 ライトブルー 24.0 cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月11日 03時 24分に出品され05月11日 03時 24分に終了予定です。即決価格は8,415円に設定されています。現在824件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スポルス スニーカー 撥水 本革 幅広 外反母趾 ファスナー付 22~24.5cm レディース SP0212 ライトブルー 24.0 cm



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 12.70 cm

横幅 : 18.80 cm

奥行 : 28.70 cm

重量 : 560.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

シューズ タグ スポルス

スニーカー

撥水

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幅広

外反母趾

ファスナー付

22~24.5cm

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SP0212

ライトブルー

24.0

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