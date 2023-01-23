『Rawlings ローリングス 軟式用 HYPER TECH R9 SERIES ハイパーテック R9 投手・外野手用・ファーストミット 11.75インチ ブラック グローブ グラブ ミット 野球【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 01時 50分に出品され03月13日 01時 50分に終了予定です。即決価格は8,414円に設定されています。現在629件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 現代野球に適した複数ポジション仕様。

よりパフォーマンスが発揮できるようにオールラウンド用を細分化したマルチプレーヤーグラブ。

即使用できるようにBreak In 仕上げ。

※商品画像のカラーは実物と多少異なることがありますので、あらかじめご了承ください。



カラー ブラック、スカーレット

サイズ [サイズ 11.75] [11 3/4inch] LH(Right hand throw)※右投用

[サイズ 11.75] [11 3/4inch] RH(Left hand throw)※左投用

素 材 表・裏/天然皮革

製 造 ベトナム