『大きいサイズ エヴァンゲリオンＸ錦コラボ スタンドハイジップ アスカ×五重塔 トレーナー ジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 20時 04分に出品され03月15日 20時 04分に終了予定です。即決価格は8,413円に設定されています。現在426件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 大きいサイズ エヴァンゲリオンＸ錦コラボ スタンドハイジップ アスカ×五重塔 トレーナー ジャケット



【素材】綿100%



4Lサイズ:着丈 72、身巾 70、肩 巾 65、袖 丈 59

5Lサイズ:着丈 73、身巾 75、肩 巾 69、袖 丈 61



エヴァンゲリオン×錦(にしき)から新作和柄ジャケットが登場!!全体的にグラデーションが施された生地を使用し、左胸部分にネルフマークのプリントが施され、左肩にはアスカが乗る弐号機の2の数字をプリントバックは左肩部分から咲き乱れる桜が刺繍になっており、霞雲、五重塔、藤はプリントとなっております。袖、裾はリブ仕様劇場版Qで大人気のエヴァンゲリオン！錦らしい桜とコラボしてカッコイイですよ!!

カテゴリ ファッション

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