『ふるさと納税 岡山県 玉野市 話題の入浴剤 エプソムソルト シークリスタルス ローズマリー 2.2kg×2個【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 11時 07分に出品され03月30日 11時 07分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在270件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
2.2kg×2個
発送期日
随時発送
※現在繁忙期のため、出荷まで１〜2ヵ月程度お待たせする場合がございます。 あらかじめご了承ください。
配送
常温 別送
申込条件
何度も申し込み可
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落札価格8400円
270 入札履歴
終了
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