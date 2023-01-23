『花台 木製 敷板 みやび 16号 48cm 黒檀調 おしゃれ 室内 玄関 床の間 敬老の日 ギフト【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 06時 41分に出品され03月30日 06時 41分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在417件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名：木製漆器 花台 みやび 16号(48cm) 黒檀調

本体サイズ：48cm×32cm×8.0cm

塗装：ウレタン塗り

素材：木製（MDF）

生産地：日本



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床の間や玄関などの和を演出するシンプルな木製塗り花台です。シンプルなデザインなので、陶器やガラスなどどのような花瓶にも適します。サイズ違いやその他の花台も多数ご用意しておりますので、ご覧ください。



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