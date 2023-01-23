『DVD/スカイピース/SkyPeace Festival in 日本武道館 (DVD+CD) (初回生産限定盤)【Pアップ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月03日 08時 45分に出品され05月03日 08時 45分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在502件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 スカイピース (すかいぴーす)

2022年11月30日 発売





DVD:1

1.証明

2.悪いが中二病が世界を救う

3.100年後も忘れないライブを

4.SkyPeaceのテーマソング

5.雨が降るから虹が出る

6.青春スプラッシュ

7.無計画の旅

8.荒野行動あるある

9.おバカだっていいじゃないか!

10.これがぼくのきもち

11.僕の夏の恋の話

12.相棒

13.22歳の僕が母に贈った歌

14.Sexy Dance FLOOR

15.THE STAGE

16.スタートダッシュ

17.オタパリダンシン

18.グッバイ宣言(Encore)

19.Enjoy Summer(Encore)

20.オタパリパーティー(Encore)

21.SkyPeace Festival in 日本武道館 Behind The Scenes

CD:2

1.証明

2.悪いが中二病が世界を救う

3.100年後も忘れないライブを

4.SkyPeaceのテーマソング

5.雨が降るから虹が出る

6.青春スプラッシュ

7.無計画の旅

8.荒野行動あるある

9.おバカだっていいじゃないか!

10.こ