DVD/スカイピース/SkyPeace Festival in 日本武道館 (DVD+CD) (初回生産限定盤)【Pアップ【2025年度カレンダ】

商品情報

スカイピース (すかいぴーす)

2022年11月30日 発売





DVD:1

1.証明

2.悪いが中二病が世界を救う

3.100年後も忘れないライブを

4.SkyPeaceのテーマソング

5.雨が降るから虹が出る

6.青春スプラッシュ

7.無計画の旅

8.荒野行動あるある

9.おバカだっていいじゃないか!

10.これがぼくのきもち

11.僕の夏の恋の話

12.相棒

13.22歳の僕が母に贈った歌

14.Sexy Dance FLOOR

15.THE STAGE

16.スタートダッシュ

17.オタパリダンシン

18.グッバイ宣言(Encore)

19.Enjoy Summer(Encore)

20.オタパリパーティー(Encore)

21.SkyPeace Festival in 日本武道館 Behind The Scenes

CD:2

1.証明

2.悪いが中二病が世界を救う

3.100年後も忘れないライブを

4.SkyPeaceのテーマソング

5.雨が降るから虹が出る

6.青春スプラッシュ

7.無計画の旅

8.荒野行動あるある

9.おバカだっていいじゃないか!

10.こ