『Pt900 プラチナ 甲丸 フープ 幅2mm 外径10.0mm スナップ ピアス レディース【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 01時 09分に出品され03月08日 01時 09分に終了予定です。即決価格は8,388円に設定されています。現在962件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Pt900 プラチナ 甲丸 フープ 幅2mm 外径10.0mm スナップ ピアス レディース



【商品説明】

・[ポスト]太さ0.7mm、長さ9mm

・[全体仕様]幅:2.0mm，外径:10.0mm

・[全体重量]ペアで約0.73g

・[材質]Pt900



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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プラチナ

甲丸

フープ

幅2mm

外径10.0mm

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