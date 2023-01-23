『Pt900 プラチナ 甲丸 フープ 幅2mm 外径10.0mm スナップ ピアス レディース【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 01時 09分に出品され03月08日 01時 09分に終了予定です。即決価格は8,388円に設定されています。現在962件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Pt900 プラチナ 甲丸 フープ 幅2mm 外径10.0mm スナップ ピアス レディース
【商品説明】
・[ポスト]太さ0.7mm、長さ9mm
・[全体仕様]幅:2.0mm，外径:10.0mm
・[全体重量]ペアで約0.73g
・[材質]Pt900
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8388円
962 入札履歴
終了
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