『滑り台 すべり台ブランコ 室内 遊具 すべりだい スライダー 室外 大型遊具 キッズ パーク 子供 バスケットゴール 誕生日 プレゼント 一年保証【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 00時 50分に出品され03月23日 00時 50分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
クリスマス プレゼント
商品名
すべり台&ブランコ スウィートラ
本体サイズ
商品：幅138×奥行148×高さ111cm
梱包：幅96×奥行48×高さ35cm
本体重量：約8.5kg
梱包重量：10kg
材質
スチール、PP
備考
耐荷重：約40kg
対象年齢：1-8歳
カラー：ブルー、ピンク
メーカー1年保証
配送料
無料
※沖縄、離島の場合では発送できません。
仕様
原産国：中国
組立品です
組立時間：約20分
商品
補足説明
プラスチックの製造過程で微細な傷や黒い点のような汚れが生じる場合がございますが品質上問題ありません。
組み立て後は定期的にナットの緩みがないか確認してください。
平らな場所でご使用ください。
お子様が遊ばれる際は、保護者が付き添い、安全にご注意ください。
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落札価格8386円
724 入札履歴
終了
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