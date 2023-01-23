『オークリー スートロ サングラス 交換レンズ プリズム 103-121-005 OAKLEY SUTRO スポーツサングラス PRIZM RUBY【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 00時 41分に出品され04月15日 00時 41分に終了予定です。即決価格は8,386円に設定されています。現在559件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブランド ： オークリー / OAKLEY



カテゴリー ： スポーツ サングラス 交換レンズ



型番 ： 103-121-005



モデル ： SUTRO / スートロ ストロ



レンズ/可視光線透過率/機能 ： PRIZM RUBY プリズムルビー / 17% / UVカット



付属品 ： マイクロバック



備考 ： SUTROアジアンフィット、スタンダードフィットどちらにも対応。



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