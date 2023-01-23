『iBasso Audio DC03PRO アイバッソ Type C タイプC USB DAC ポータブル 小型 アンプ 3.5mm ケーブル【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 14時 14分に出品され03月22日 14時 14分に終了予定です。即決価格は8,385円に設定されています。現在797件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
iBasso Audio DC03PRO アイバッソ Type C タイプC USB DAC ポータブル 小型 アンプ 3.5mm ケーブル
【商品説明】
・CS43131-デュアル DAC ”PRO”クオリティ シーラス・ロジック社が優れたオーディオ品質であること を謳う『Master HIFI』ラインのDAC チップ、 「CS43131」を搭載したモデルがパワーアップして帰って きました。 iBassoはドングルタイプの小型DACにCS43131をデュアル 構成で採用した初のブランドであるため、このチップの チューニングはお手の物です。 「DC03」をベースに、現代的な進化を遂げた 「DC03PRO」をお楽しみください。
・「iBasso UAC」の大型アップデート アプリ連携に音質パーソナライズ機能を追加 DC03PROをOSのバージョンが「Andr
【サイズ】
高さ : 2.90 cm
横幅 : 6.30 cm
奥行 : 12.80 cm
重量 : 70.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8385円
797 入札履歴
終了
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